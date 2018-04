Bastidores

Em recente audiência concedida ao prefeito João Dado, o superintendente estadual do DER – Departamento de Estradas de Rodagem assumiu o compromisso de encontrar uma saída técnica rápida para restabelecer o trânsito na rodovia Péricles Beline, local onde rodou a ponte ali existente. Muitos dias se passaram desde então e nada de positivo aconteceu. Diante disso, o tráfego de veículos continua desviado para a área urbana do município, trazendo transtornos seríssimos naquela parte da cidade. Na outra vez que essa mesma ponte rodou foram anos de espera. Isso vai se repetir agora?

Visualização?

Nem bem acabou de tomar posse como governador do Estado, Márcio França abriu a primeira grande polêmica de seu governo. Ele amuniciou a intenção de passar para a Secretaria da Justiça a Polícia Civil do Estado. A informação estourou como uma bomba sob a principal alegação de que a instituição não foi consultada a respeito e outros pontos. Seria isso apenas uma jogada de visualização da figura do governador?

Candidato

Pouco conhecido pela opinião pública, França garantiu com isso presença garantida na mídia, gerando debates e controvérsias. Candidato à reeleição, Márcio França chama para si as atenções num meio em permanente ebulição, a segurança pública. O ex-vice-governador aparece em terceiro lugar na pesquisa do instituto Datafolha. Ele tem o apoio do prefeito João Dado.

Lidera, mas

Na pesquisa divulgada neste começo de semana, João Dória (PSDB) aparece em primeiro lugar com 29%, seguido de Paulo Skaf (MDB) com 20, Márcio França (PSB) com 8 e Luiz Marinho (PT) com 7%. Ocorre que o candidato tucano e Skaf têm altos índices de rejeição, 33 e 34%, o que anima os apoiadores de França.

Giro rápido

** A Câmara de Rio Preto vota hoje projeto de lei do prefeito Edinho Araújo que estende a professores e funcionários de escolas o benefício da merenda escolar. Certamente será aprovado.

** É quase certo. O DEM deverá apoiar o governador Márcio França na sua candidatura à reeleição. E o nome citado como certo para vice-governador é o do deputado federal Rodrigo Garcia.

** O candidato a vice de Dória deverá ser o de Gilberto Kassab. Antes aliados, Garcia e Kassab tendem a ficar em palanques opostos.

** Depois do resultado da pesquisa Datafolha o PT bate o pé e mantem viva a candidatura de Lula. Em visita a Votuporanga semana passada o ex-presidente nacional da sigla, Rui Falcão, confirmou essa posição.

Coisa & Tal

Se o Brasileirão for isto que assistimos na primeira rodada, sai de baixo. Não vai demorar muito para que os técnicos mandem a campo o goleiro, cinco zagueiros e cinco jogadores de meio de campo. Corinthians e Santos estrearam vencendo e Palmeiras e São Paulo estrearam ontem.

Entre aspas

Desabafo do deputado pernambucano Sílvio Costa em relação a deputados e senadores que estão acrescentando nomes de candidatos aos seus:

– Faz muito tempo que eu não vejo uma cena tão ridícula. Isso é uma piada, brincadeira. É tão pueril que envergonha o Parlamento brasileiro. Sinceramente, eu não sei onde este país vai chegar.