Carreta pega fogo na Feliciano Sales Cunha

Uma carreta pegou fogo na rodovia Feliciano Salles Cunha na noite da última sexta-feira (13), em Ilha Solteira. O incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros, entretanto não houve feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista saiu do veículo quando o incêndio começou e não teve ferimentos.

A carga do caminhão não foi alcançada pelas chamas, porém o trânsito ficou lento na rodovia. Durante o trabalho dos bombeiros, uma das pistas foi interditada.

A causa do acidente ainda será investigada.