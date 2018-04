Centro de Seringueira recebe delegação colombiana

O Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais recebeu nesta semana uma delegação de pesquisadores da Colômbia, os quais receberam treinamento sobre o processo de melhoramento genético da cultura, além de visitarem os experimentos da unidade do Instituto Agronômico (IAC) em Votuporanga.

Os pesquisadores colombianos do Instituto SINCHI – Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas, Dr. Armando Sterling Cuéllar e Msc. Ismael Dussán Huaca, acompanhados pelo Dr. Juan Fernan Sierra Hayer, da empresa Rubber Route, assistiram a uma aula sobre o esquema de melhoramento genético proferida pelo Dr. Paulo Gonçalves, pesquisador científico sênior do IAC. O objetivo da visita foi aprimorar os conhecimentos da instituição colombiana, através do compartilhamento da experiência dos pesquisadores do IAC. Após a explanação teórica, os visitantes conheceram os diversos experimentos de seringueira do Centro, acompanhados pelo pesquisador Dr. Erivaldo José Scaloppi Junior.