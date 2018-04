Feira da UNIFEV movimenta o comércio de Votuporanga

Evento, realizado no último sábado (dia 14), na Concha Acústica, envolveu sete cursos da Instituição

A 1ª Feira de Cultura, Sustentabilidade e Saúde da UNIFEV movimentou o comércio de Votuporanga, durante a manhã do último sábado (dia 14). O projeto, que envolveu sete cursos da Instituição, teve o objetivo de orientar a população sobre a importância de práticas sustentáveis.

Na oportunidade, alunos e docentes desenvolveram uma série de atividades na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica). As graduações em Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica e Letras, por exemplo, doaram sementes, mudas de plantas, hortaliças e livros paradidáticos às pessoas que passaram pelo local.

Sob às orientações dos alunos de Ciências Biológicas, os participantes aprenderam técnicas sustentáveis de irrigação e cultivo de mini-hortas. “O público teve a oportunidade de plantar na hora as sementes doadas, com o auxílio dos estudantes”, contou a coordenadora do curso, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli.

As graduações em Biomedicina e Farmácia realizaram aferimentos de pressão arterial e testes de nível de glicemia, além de orientarem a comunidade sobre a prevenção e o tratamento de doenças, como a Hipertensão. O curso de Nutrição, por sua vez, ofereceu informações sobre a importância da alimentação saudável, por meio da diminuição de consumo de sódio, gordura e açúcar.

Por fim, a graduação em Pedagogia promoveu uma exposição de alguns brinquedos e materiais reutilizáveis produzidos pelos alunos, durante atividades realizadas no Laboratório Didático-Pedagógico da UNIFEV.

De acordo com uma das docentes do curso Profa. Esp. Lucia Helena Menoia da Silva, essa foi a primeira participação da Pedagogia em um evento com tal temática. “Adoramos contribuir com uma iniciativa tão grandiosa e ficamos felizes em demonstrar um pouco do trabalho elaborado pelos alunos bolsistas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) da Instituição”, completou.