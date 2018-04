GRUPO CAP lança loteamento de alto padrão em Votuporanga

Morada dos Ventos terá lotes residenciais e comerciais com infraestrutura completa, espaços de convívio e lazer, além de muito contato com a natureza

Da Redação

O GRUPO CAP inicia em maio a comercialização de seu novo empreendimento imobiliário em Votuporanga, o Morada dos Ventos. O loteamento aberto de alto padrão terá apenas 158 unidades residenciais e 10 lotes comerciais, além de área de lazer perfeita para famílias que prezam pelo convívio com vizinhos e contato direto com a natureza.

Localizado na região Oeste, com acesso fácil aos principais pontos da cidade – ligação direta com o Centro pela Avenida Onofre de Paula e Rodovia Péricles Belini e com ligação direta à rodovia Euclides da Cunha – em frente ao Jardim dos Pinheiros e ao bairro Dharma, o Morada dos Ventos oferece a comodidade e a conveniência que as famílias tanto procuram.

São 86 mil metros quadrados, incluindo área verde preservada, com alto padrão de infraestrutura, uma grande via de entrada no empreendimento, o que facilita o acesso aos lotes, área de lazer, paisagismo ornamental, terrenos aplainados e equipamentos de segurança pública, exclusivos dos empreendimentos Morada, do GRUPO CAP.

O cuidado com a infraestrutura é uma das principais marcas do GRUPO CAP. O Morada dos Ventos segue o alto padrão de qualidade construtiva com redes de energia compactada, asfalto de alta durabilidade, guias e sarjetas extrusadas no padrão americano, sinalização horizontal e vertical.

Academia ao ar livre, playgound, quadra de basquete, área de convivência, pomar e pista de caminhada também estarão disponíveis no loteamento.

De acordo com Carlos Paes Leme, diretor comercial do GRUPO CAP, as obras se iniciam nas próximas semanas, quando também se dá início a pré-venda do loteamento. “Nossa equipe estará a postos no Morada dos Ventos para atender os interessados e oferecer condições especiais para quem deseja morar bem”, afirma.

Cuidado com o meio ambiente

O GRUPO CAP vai garantir o plantio de mais de 500 árvores, de 30 espécies diferentes, nos 16 mil metros quadrados de área verde do loteamento Morada dos Ventos, o que trará impacto positivo diretamente na qualidade do ar e clima de quem mora na região.

“Buscamos sempre oferecer loteamentos de qualidade, adequados para os novos perfis de família, e conscientizar os moradores sobre a importância da preservação e cuidado com o meio ambiente”, afirma Carlos Paes Leme.

GRUPO CAP

O GRUPO CAP é um dos principais players no segmento de loteamentos no Brasil. Está presente em 62 municípios e 11 Estados da federação. Possui atualmente mais de 100 empreendimentos em diferentes estágios e trabalha com quatro categorias de produtos com o intuito de oferecer o melhor para as famílias brasileiras: Terras Cap, Reserva, Jardins e Morada.