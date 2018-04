Homem é preso por trafico de drogas

A prisão foi efetuada dentro do quarto de um motel em Jales, onde o suspeito havia passado a noite

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, na manhã do último sábado (14), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Jales. Foram apreendidos pela polícia, 32 tabletes de cocaína, armas e carregadores.

De acordo com a polícia, o homem estava sendo investigado pela Polícia Civil de Ituiutaba (MG). Ele estaria transportando cocaína para o Estado de São Paulo.

Os tabletes de cocaína foram apreendidos na lataria do carro do suspeito, além de duas armas calibre 380, com numeração raspada, e quatro carregadores. A prisão foi efetuada dentro do quarto de um motel em Jales, onde o suspeito havia passado a noite.

Preso, o homem foi levado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.