Ladrões invadem empresa e roubam caminhonete

O crime aconteceu em uma loja de produtos agropecuários de Cardoso e no mesmo dia, os policiais localizaram o veículo roubado

Pelo menos seis ladrões armados com revólveres invadiram na madrugada da última segunda-feira, uma empresa de produtos agropecuários em Cardoso, roubando mercadorias e uma camionete do estabelecimento.

De acordo com a polícia, seis indivíduos armados de revólver invadiram a empresa de agrotóxicos e roubaram veneno (regente) e a camionete Ford 350 de cor prata.

Após praticar o roubo, os indivíduos fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Na manhã de ontem, os policiais militares cabos Leonardi e Lúcio, durante patrulhamento localizaram a camionete que estava abandonada em meio a um canavial às margens da rodovia Waldemar Lopes Ferraz – entre Cardoso e Riolândia.

O crime será investigado pela Polícia Civil de Cardoso.