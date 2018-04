Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões nesta terça

Em virtude do feriado, os sorteios dessa semana da Mega-Sena serão realizados na terça (17) e na sexta (20)

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.032, que será sorteado nesta terça-feira (17). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) diretamente do Caminhão da Sorte, que está estacionado em Governador Valadares (MG), na Praça dos Pioneiros – Av. Minas Gerais.

Caso o ganhador decida investir todo o prêmio na Poupança da CAIXA, receberá mensalmente mais de R$ 23 mil apenas em rendimentos. As apostas podem ser feitas até uma hora antes da hora do sorteio nas lotéricas ou pelo Internet Banking CAIXA. Para isso, basta ser maior de 18 anos e titular de conta corrente no banco. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Feriado:

Por conta do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, haverá alteração em alguns sorteios dessa semana: o concurso 2.032 da Mega-Sena será sorteado na terça-feira (17) e o concurso 2.033 da modalidade será sorteado na sexta-feira (20). A extração 5276-0 da Loteria Federal será realizada na quarta-feira (18) e a extração 5277-9 será antecipada e seu sorteio ocorrerá na sexta-feira (20). Não haverá sorteio das Loterias da CAIXA no sábado (21).