Obra na Avenida Deputado Áureo trouxe segurança aos pedestres

O prefeito João Dado inaugurou na última sexta-feira (13/4), a obra de revitalização da avenida Deputado Áureo Ferreira, no acesso aos bairros Cidade Jardim I e II. As obras executadas foram reivindicadas ao prefeito durante uma reunião com moradores, realizada em março do ano passado, com o apoio do vereador Marcelo Coienca.

As melhorias trazem mais segurança e mobilidade aos pedestres que trafegam pelo local e que, a partir de agora, passam a contar com uma nova estrutura de iluminação, calçamento e sistema de captação de água.

Para iluminação pública, a obra teve uma importante parceria da iniciativa privada, por meio da Malta Industrial. A empresa fez a doação do projeto e da execução da estrutura de iluminação, que será a primeira rede ornamental de LED de Alta Performance de Votuporanga, trazendo uma economia de 69% no consumo de energia, além de um ganho de 30% na qualidade de luminosidade. A expectativa é de que, ao longo da vida útil das novas luminárias, a economia total gerada aos cofres públicos seja de mais de R$ 25 mil.

Do ponto de vista ambiental, essa economia significa menos 2 toneladas de CO² emitidas na atmosfera, contribuindo para a agenda global de redução das emissões de gases de efeito estufa.

Infraestrutura

Além da doação da iluminação por parte da iniciativa privada, também houve um investimento público de cerca R$ 133 mil, por parte da Prefeitura, para a execução de outros itens de infraestrutura como calçamento, montagem do padrão de energia, instalação do sistema de captação de água e plantio de grama.

O calçamento, com área de mais de 1.100 m² e passeios de 2 metros de largura, segue desde a sede da Polícia Ambiental até a entrada do bairro. Já o trabalho de plantio de grama foi realizado em toda a extensão das margens do calçamento.

“Considero que esta avenida deixará de ser o ponto mais escuro para ser o ponto mais iluminado da nossa cidade. Fico feliz por podermos concluir esta obra que beneficiará os moradores do Cidade Jardim e oferecerá mais segurança naquele trajeto tão frequentado. Agradeço muito também à parceria da empresa Malta que foi fundamental nessa conquista”, disse o prefeito João Dado.