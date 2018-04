Pedro Marcolino é convidado para treinar em Santos

O convite partiu de Rodrigo Cavaca, campeão mundial do esporte e líder da equipe Zenith no Brasil

Luciana Tambuque

Votuporanga está ganhando cada vez mais destaque no mundo dos esportes, desta vez é na modalidade do Jiu Jitsu. O votuporanguense Pedro Marcolino Sales Filho, está de malas prontas para uma nova etapa de sua vida de atleta. Praticante de Jiu Jitsu desde seus 10 anos, Pedro agora com 16 anos, se destacou tanto em torneios e competições pelo estado, que foi convidado para ser treinado por Rodrigo Cavaca, na matriz da equipe TR TEAM/ZENITH, localizada em Santos. O jovem que atualmente é treinado pelos professores Emerson Kojima (Tidó), Robson Pontes e Ricardo Alcântra, se diz muito feliz por hoje ter a chance de ser treinado também por um dos maiores nomes do Jiu Jitsu mundial e líder da equipe ZENITH no Brasil.

“Eu recebi o convite do Rodrigo Cavaca para eu ir à cidade de Santos com ele, viver do esporte, onde eu vou treinar duas vezes por dia, ter uma alimentação melhor, ter uma vida mais voltada para o esporte, mais forte e mais regrada e vou treinar com uma intensidade bem maior, voltada só para competição, onde eu vou virar um competidor profissional e viver só disso. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, meu sonho está começando a se concretizar”, conta Pedro.

Já para seu Sensei, Emerson Kojima, além de ser motivo de muito orgulho, é uma vitória muito grande. “Em meio a tantas equipes grandes e várias afiliadas da ZENITH pelo Brasil inteiro, o Pedro ter sido escolhido para ir morar e treinar na Matriz, onde vai ter a oportunidade de treinar direto com um cara que é campeão mundial em todas as faixas, é tri- campeão mundial em faixa preta, entre tantos outros títulos, formou mais ou menos 10 campeões mundiais”, comenta.

Tidó relembra que começou a treinar Pedro quando ele ainda tinha 10 anos e muita dificuldade de encarar o adversário de frente e com isso foi necessário todo um trabalho em equipe para ele começar a participar das competições e ir perdendo o medo. “O Pedro estará treinando entre os melhores. Sinto um orgulho muito grande de ter treinado ele até agora e que de agora em diante, ele se empenhe cada vez mais. Eu vejo um futuro campeão mundial nele, é um menino que está indo com uma cabeça boa. A principal coisa que eu frisei pra ele é que seja sempre humilde e nunca deixe nada subir pela cabeça dele”, fala orgulhoso.

Ainda de acordo com o professor, a intenção da equipe de Senseis aqui de Votuporanga, é cada vez mais mandar mais gente para a matriz. “Estamos formando os meninos para poderem ir, então para mim é uma felicidade imensa, estou muito orgulhoso por esse resultado de um trabalho bem feito de toda a nossa equipe de Senseis. Somos uma equipe de formar campeões”, acrescenta.

O jovem que já se muda para o litoral de São Paulo esta semana, afirma que o Jiu Jitsu mudou sua vida em questão de comportamento e viver melhor socialmente e fala do novo objetivo. “De agora em diante, é seguir sempre em frente e treinar mais firme ainda para evoluir cada vez mais”, finaliza.