Polícia militar encontra trator furtado

A suspeita é que os ladrões tenham escondido o equipamento para busca-lo mais tarde e completar o furto como transporte do trator em caminhão

Um trabalho conjunto da Polícia Militar de Cosmorama e Américo de Campos, resultou na recuperação de um trator furtado em uma fazenda próxima às duas cidades.

Os policiais militares de Cosmorama e Américo de Campos (Eduardo, De Sena, Giordano e Noveli) recuperaram na noite do último domingo um trator furtado em uma fazenda de Cosmorama.

Os policiais chegaram até o trator acompanhando as marcas por diversas plantações de cana, laranja e seringueira.

O trator estava escondido nos fundos de uma plantação seringueira ao lado de uma mata atrás de uma árvore caída e foi devolvido ao legítimo proprietário.

A suspeita é que os ladrões tenham escondido o equipamento para busca-lo mais tarde e completar o furto como transporte do trator em caminhão, mas a polícia chegou primeiro. O caso é investigado para tentar prender os autores.