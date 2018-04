Quando esperamos um pai no governo

Gabriela Hurtado

Quando sentimos raiva por um governante que cometeu corrupção e ficamos inflamados e indignados, esse sentimento é bem parecido com a raiva de um filho que esperava do pai o bom exemplo, mas vê em suas falhas e equívocos, erros comuns de um ser humano.

Na esfera pública, nós costumamos transferir essa expectativa, de receber cuidados e proteção para outro representante nas próximas eleições, e o risco de frustração continua sendo bem alto.

Mas, temos outra escolha, crescer e amadurecer para depender cada vez menos do estado e dos nossos pais, desenvolvendo em comunidade, projetos autossustentáveis e de autogerenciamento de recursos e produtos.

Digamos que num bairro, toda a energia elétrica passe a ser produzida por uma usina solar, algo que começou como um experimento e deu tão certo, que passou a ser referência e exemplo para outras localidades.

Aí, por um problema no repasse do governo, que já sabemos ser falível, a usina hidroelétrica que geraria energia para a cidade interrompe a transmissão e o caos se instala.

Quem sofreria mais? O bairro proativo, que agindo para o bem do coletivo mudou o foco da reinvindicação e para a ação ou aquele que esperava receber pronta a infraestrutura prometida e fornecida até então?

Enquanto muitos de nós permanecem como crianças esperando um pai e um governo perfeitos e sofrem com a decepção, tem muita gente escolhendo crescer e reconhecer que recebeu o melhor possível e que agora é arregaçar as mangas. Isso nos fortalece e nos dá um novo impulso de vida.

Essa cura pessoal, esse processo de se tornar adulto internamente significa resolver uma questão com nossos pais. Quem se revolta com a vida, com o governo, com o vizinho e vive se percebendo vítimas está na verdade reivindicando a primeira sensação de falta, que foi da disponibilidade emocional dos pais.

Não estamos falando de amor e cuidados, estamos falando de presença de alma.

Quando percebemos que nossos pais são pessoas comuns como nós, que não são heróis invencíveis e que estão fazendo o melhor que podem, esse olhar pode trazer uma solução.

Temos o caminho de negociar com nossa criança ferida e aos poucos vemos o adulto aprendendo a fazer por si o que não recebeu na infância. Dando para si todo cuidado, toda a atenção e todo amor dos quais tanto sentiu falta!

Gabriela Hurtado – Jornalista e Consteladora Familiar

