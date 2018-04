Rui Falcão esteve em Votuporanga para defender Lula

O ex- presidente do PT afirmou que no dia 15 de agosto irá registrar o nome de Lula para a candidatura à presidência

Luciana Tambuque

O ex- presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, veio até a cidade no último sábado para participar de um encontro com lideranças para apoiar a criação de uma frente que segundo ele, não é partidária e sim, em defesa da democracia, dos direitos sociais também, pois, de acordo com Rui, estão sendo cancelados, como foi o caso da reforma trabalhista. O encontro serviu principalmente para defender a libertação do ex-presidente Lula, que de acordo com ele, está preso sem ter cometido crime algum e ainda, contra a ameaça de um possível fascismo.

“O objetivo é construir essa frente aqui, porque acho que tem clima para isso em Votuporanga, os jovens também estão se importando mais com a política”, comenta.

A respeito da prisão de Lula, Falcão conta que estão com várias iniciativas, algumas delas com os advogados continuando com os recursos cabíveis ainda, iniciativas para tira-lo da solitária em que se encontra com 2 horas de banho de sol apenas e a visita de familiares apenas. “Outro dia foram dez governadores lá para visita-lo e não puderam entrar e estamos com os acampamentos para dar apoio, bem como tantas outras pessoas que reprovam a prisão de Lula”, acrescenta. Quanto aos acampamentos espalhados, Falcão revela que há uma organização por trás, alimentação, escola, palestras, música e várias atividades coletivas.

“O mais importante não é onde ele vai ficar e sim, quando ele vai sair. Há um desejo muito grande da sociedade brasileira para que ele volte a presidente. Nós vamos registra-lo no dia 15 de agosto em qualquer hipótese para candidatura a presidência. Por isso temos que continuar com as manifestações para que ele seja solto.”, enfatiza Falcão.

Rui comenta ainda que os apoiadores do ex-presidente Lula como um todo, não irão permitir que a democracia do país sofra mais um retrocesso do que já está tendo. Ele defende a liberação do Habeas Corpus e alega ser uma perseguição politica para tirá-lo de circulação e não concorrer à presidência e afirma que no dia 15 de agosto o partido irá sim registrar Luís Inácio Lula da Silva como candidato à presidência do Brasil.