Semana do Exército

Tiro de Guerra irá realizar atividades na próxima quinta-feira, 15, o Exército Brasileiro celebra 370 anos e, como parte das comemorações, os atiradores do Tiro de Guerra ) 02-088 irão realizar na E.E Juraci Lima Lupo, E.E Professora Enny Tereza Longo Fracaro e na Escola Passo a Passo de Votuporanga, palestras com o tema “Conhecer a atuação do Exército Brasileiro”, além de uma exposição de material militar.