Traficante é preso com 73 pedras de crack

FERNANDÓPOLIS: Denúncia anônima levou a PM até o rapaz que estava vendendo drogas no local.

Um rapaz foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis após uma abordagem na região norte da cidade, na madrugada do último sábado, dia 14.

D. R. R. da C., que já tem passagem pela Polícia e estava preso há cerca de dois meses, foi reconduzido novamente a disposição da Justiça. Uma denúncia anônima levou a PM até o rapaz que estava vendendo drogas no local.

Com ele foram apreendidas 73 pedras de crack, embaladas para a venda, uma pedra maior que fracionada daria mais 120 pedras para o comércio. Também foi apreendido oito porções de maconha prontas para comercialização, além de uma balança digital, celular e R$ 195 reais em dinheiro.