Universitária foi morta com de 35 golpes de canivete

O assassino confesso de Maria Julia Martins Quintino da Silva, de 17 anos, Jean Gomes de Menezes Santana, de 27 anos, disse que matou a universitária com um canivete, ainda não localizado. Foram 35 golpes. As informações são da Polícia Civil.

Em depoimento à Polìcia Civil na última semana, logo após ser preso, Jean afirmou que matou Maria Julia por que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Eles namoraram por três anos, mas estavam separados, por decisão dela, desde o fim de novembro do ano passado.

Ele ainda disse que estava arrependido, por isso teria decidido se entregar, após ficar circulando por uma mata desde que cometeu o assassinato. Ele foi preso na manhã da última quarta-feira (11), próximo da praia de Pereira Barreto, depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem com as características do assassino estaria circulando na região.

A Justiça decretou a prisão temporária de Jean Gomes, por trinta dias. Mas é provável que, ao fim desse prazo, ela seja transformada em preventiva, com ele ficando preso até o julgamento.

O crime – A jovem foi morta à facadas pelo ex-namorado, a poucos metros do Campus II da UNESP, onde funciona a Zootecnia. O suspeito esperou a universitária na esquina entre a viela de 400 do Passeio Batalha e o Passeio Colinas, onde a atacou com uma faca. Ele deu vários golpes na estudante, atingindo, principalmente, sua costa e pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acusado também teria deixado um cartão junto ao corpo, mas o conteúdo não foi divulgado pela Polícia.