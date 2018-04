Vereador pede para mudar nome na Câmara

O vereador de Rio Preto agora quer se chamar Anderson Branco “Bolsonaro” por apoiar e admirar o então candidato

Em ofício encaminhado ao presidente da Câmara de Rio Preto, Jean Charles (MDB), o vereador Anderson Branco (PR) pediu para incluir o sobrenome do deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente pelo PSL, no seu nome. Ou seja, o vereador quer ser chamado no Legislativo de “Anderson Branco Bolsonaro”.

A mudança foi solicitada por Branco nesta quinta-feira, 12, um dia após políticos do PT passarem a adotar “Lula” como sobrenome. Jean afirmou que vai solicitar uma análise da Diretoria Jurídica sobre a possibilidade de oficializar a mudança. Uma das principais dúvidas é sobre possíveis gastos que a alteração poderia provocar.

“Sou admirador e apoiador do Bolsonaro. Me identifico com o trabalho dele”, afirmou Branco ao dizer que pretende fazer parte da coordenação de campanha do pré-candidato a presidente na cidade. “A partir de hoje meu nome político passa a ser ‘Anderson Branco Bolsonaro’”.

Entre as mudanças previstas estão alterar o nome do parlamentar na porta do seu gabinete, em documentos, durante as votações em plenário e no site da Câmara. “Vejo o Bolsonaro como uma solução política para a nossa cidade e país”, disse Branco. “Meu desejo é estar com Bolsonaro de corpo e alma”.

De acordo com o vereador do PR, a alteração pode ajudá-lo na campanha eleitoral deste ano. Ele tenta aval do partido para obter uma legenda para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Para o presidente do Legislativo, a mudança do nome do colega é uma “estratégia política”. “É uma novidade. Talvez a polêmica está por conta pelo nome a ser incluído. Não sei te precisar o que vamos fazer”, afirmou Jean. “Pode ser brincadeira ou coisa séria. A mim cabe analisar a possibilidade disso ser feito. É uma questão pessoal dele”.