Bastidores – 18/04/2018

Um ouvinte do Clube Notícias, em sua edição de segunda feira, formulou uma pergunta quando eram comentados os resultados da última pesquisa do instituto Datafolha sobre a eleição presidencial e para governador de São Paulo: “Dá para acreditar em pesquisas?”, disse. As pesquisas, como se sabe, retratam o momento em que são realizadas e estão sujeitas a mudanças bruscas no curso do processo. Nós apelamos para uma figura para ilustrar nosso entendimento a respeito. Imagine você filmando um canteiro variado de flores. Na foto tirada você vera flores desabrochadas, bonitas, esplendorosas, ao lado de outras já fenecendo e muitos botões. Deixe passar um tempo e uma nova foto mostrará que tudo estará diferente. Muitas flores que estavam abertas aparecerão murchas, outras já morreram e muitos dos botões da primeira foto estarão abertos e bonitos. E assim sucessivamente. Cada momento, nova paisagem.

Não mais

Com a saída de Geraldo Alckmin e a entrada de Márcio França à frente do governo de São Paulo, o votuporanguense Laurence Casagrande deixou de ser o titular da Secretaria de Transportes. Assumiu seu lugar Mario Mondolfo, indicado para o posto pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. Com essa medida, França garantiu o apoio do PR à sua candidatura à reeleição.

Meia volta

Por falar em França, o novo governador do Estado recuou em relação à medida que pretendia adotar, a de transferência da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública para a da Justiça. A alegação apresentada é a de que a iniciativa depende de estudos mais aprofundados, de se ouvir os atingidos por ela, antes da decisão final, que passa pela Assembleia antes de ser efetivamente adotada.

Valeu

Para observadores políticos, porém, muito provavelmente o objetivo pretendido pelo governador foi atendido. Pouco conhecido pelos paulistas, ele conseguiu abrir espaços importantes na mídia a partir do anúncio feito, com reportagens em TV, emissoras de rádio, jornais e blogs. Acabou sendo uma divulgação ampla e sem custos.

Para com isso

O presidente da Câmara de Rio Preto, Jean Charles (MDB), agiu rápido e duramente. Não aprovou o pedido do vereador Anderson Branco para incluir “Bolsonaro” no sobrenome dele dentro do Legislativo. Charles disse que se baseou em parecer jurídico. Branco pode recorrer da decisão. Ele é pré-candidato a deputado estadual.

Mais grana

Na hora de fechar as contas do leilão recentemente realizado na cidade em favor do Hospital do Câncer de Barretos, a comissão organizadora constatou que a grana líquida aumentou. Foi pouco, mas não deixa de ser bom: De R$ 222,915, 39 para R$ 223.804,00 , informação confirmada por Antonio Carlos Curte, coordenador da festa.

Coisa & Tal

Da coluna Olá, no jornal Agora S. Paulo: “Sabe qual o cachê de Fátima Bernardes para gravar uma campanha para uma marca de supermercados? Nada mais, nada menos, que R$ 2 milhões, leitor. A ideia é que ela seja garota-propaganda da empresa por pelo menos um ano”.

Entre aspas

Raquel Dodge, procuradora geral da República, em palestra nos Estados Unidos:

– Não há qualquer sentido na existência do foro privilegiado.