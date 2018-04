Coluna do Zappa 18/04

Persona

“Botas…as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão azo ao prazer de as descalçar.

(Machado de Assis)

Parabéns para Adilson Rosan e Daniela Riva.

Perdemos nosso fiel Secretário de Logística e Transporte, Laurence Casagrande Lourenço que se despediu do cargo, ontem, depois de 11 meses no comando. Uma mudança técnica, depois que Márcio Franca assumiu a cadeira de Alckmin, que vai disputar a presidência da República. Papel cumprido.

Carlos Jereissati Filho, CEO do Grupo Iguatemi, é um dos participantes confirmados para a Condé Nast International Luxury Conference, que vai acontecer hoje e amanhã, no Pátio da Galé, no coração de Lisboa, em Portugal, com entrevista confirmada para Suzy Menkes, editora Internacional da Vogue. O evento reúne representantes conhecidos da indústria do luxo internacional e da moda.

Novas oportunidades

A ACV- Associação Comercial de Votuporanga convida ‘you’ para participar de uma palestra neste domingo, 22, ministrada por Flávio Rocha, CEO da Riachuelo e Midway Financeira além das participações do youtuber Arthur do Val, do canal Mamãe Falei, e do ativista Kim Kataguiri. Uma oportunidade única. Participe, começando pelas inscrições gratuitas na ACV, pelo telefone 3426 4044. Vagas limitadas.

Mundo novo

O Senac Votuporanga realiza sua 3ª Semana Senac de Leitura de 23 a 28 próximos. Um dos destaques da unidade de Votuporanga será é a oficina Como Fazer Livros Artesanais, que será realizada no auditório da instituição ao longo do dia 25. Duas palestras: uma com Vera Hamburguer, autora do livro Arte em Cena, e outra com Katia Geraldi – jovem escritora local que publicou seu primeiro livro de contos –, abordando a temática Você pode ser Escritor, também estão na programação. Acesse o site e boas atividades.

Circulando

Calendário com reserva do dia 17 de junho para o Chá Beneficente para a Campanha ‘Faça Uma Criança Feliz’, a partir das 14 horas, no salão da Paróquia Bom Jesus.

Continua valendo a promoção no Villa Bistrô que está premiando clientes com até 50% de desconto além de outras delicias. Apareça por lá.

Quarta que vem, dia 25, uma noite com A Fabulosa História do Patinho Feio no Centro de Convenções. Vendas na Impress Livraria.

Viva o Gordo

O Programa do Porchat de hoje vai exibir entrevista com Jô Soares. O ‘dono da casa’ se emocionou e disse que é “o dia mais importante da minha vida”, reforçando que o apresentador que deixou a Globo, em 2016, foi fundamental para o início de sua carreira na TV.

Boas novas

A mídia tem sua parcela de culpa no sentimento da população de que só coisas ruins acontecem, o que alimenta o pessimismo e até o mesmo o famoso ‘complexo de vira-lata’ do brasileiro? Talvez seja por essa que o G1, portal de notícias da Globo, tem, agora, o “Olha Que Legal”, seção composta apenas por boas notícias. A ideia é “mostrar descobertas da ciência, avanços da tecnologia, iniciativas que tornam o planeta melhor, boas ações de pessoas comuns que mudam e salvam vidas“.

Sem macacada

No sábado passado foi encontrado um novo macaco morto no município, desta vez na Vila Carvalho. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou protocolo que fala em vacinação de todos os moradores residentes próximos à área de ocorrência, como fez nos outros 6 casos anteriores, 5 deles negativos para a Febre Amarela e um outro em análise no Instituto Adolfo Lutz.

Por outro lado, apenas 2.229 doses da vacina contra a doença foram aplicadas neste ano. Achei pouco, né?

Mortos Vivos

A Saev Ambietal ressuscitou o projeto Cata Pilha da administração passada e já vem distribuindo unidades de coleta pelas escolas municipais. O foco é dar destinação correta para pilhas e baterias de celulares, que têm um grande peso na contaminação dos lençóis freáticos quando descartados em locais impróprios.

Aliás, com a importância que tem, nem sei o motivo do projeto ter caído no esquecimento, como caiu.

Querida Dona Nenê

Faltou lugares para acomodar tantos que disseram sim para o Jantar Italiano de sábado passado, idealizado em torno da dona Nenê, figura simpática, esposa do ‘seo’ Carlos Roberto Estrela e mãe da Ivany Domingues.

Todos juntos formaram uma linda corrente de amor que substituiu o Estado que teria o dever de cuidar da nossa saúde, mas que acabou indo além ao juntar tantos do bem para fortalecer a caminhada da família em torno da saúde da matriarca. Força aí Dona Nenê. As fotos são de lá.