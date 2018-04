Dia do Exército Brasileiro é comemorado em Votuporanga

Na ocasião, estiveram presentes o Capitão Luiz Augusto Valle, Tenente Marcelo Santos e Sargento Heroíto Gomes

Antes de dar início à 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na segunda-feira (16), o Capitão Luiz Augusto Valle, o Tenente Marcelo Santos (Delegado do Serviço Militar), e o Sargento Heroíto Gomes (Instrutor do Tiro de Guerra), subiram na Tribuna para comemorar e falar um pouco sobre o Dia do Exército Brasileiro, celebrado no dia 19 de abril.

Em comemoração aos 370 anos do Exército Brasileiro, eles estão percorrendo pelas escolas, juntamente com os atiradores do Tiro de Guerra de Votuporanga, onde expõem o material e realizam palestras. No dia 19 (quinta-feira), haverá uma formatura alusiva ao Dia do Exército, com exposição no Tiro de Guerra do município. À noite, pelo mesmo dia, o coral do Tiro de Guerra e a banda Zequinha de Abreu se apresentarão na feira livre noturna da praça São Bento. Na ocasião, serão cantados: o Hino Nacional, o Hino de Votuporanga e o Hino do Exército Brasileiro.

Dia do Exército – 19 de abril

Comemorada anualmente em 19 de abril, esta data homenageia a força e presença do exército nacional brasileiro como entidade de proteção do território e nação brasileira. O Dia do Exército é celebrado em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa.

Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico brasileiro e para divulgar a importância dessa Força Armada. O Exército Brasileiro é um dos três braços das Forças Armadas Brasileiras, assim como a Marinha e a Aeronáutica.

Existem cinco principais divisões dentro do Exército Brasileiro: a infantaria, a cavalaria, a artilharia, a engenharia e as comunicações.

Canção do Exército Brasileiro

Nós somos da Pátria a guarda, / Fiéis soldados, / Por ela amados. / Nas cores de nossa farda Rebrilha a glória, / Fulge a vitória. / Em nosso valor se encerra / Toda a esperança / Que um povo alcança. / Quando altiva for a / Terra Rebrilha a glória, / Fulge a vitória. / A paz queremos com fervor, / A guerra só nos causa dor. / Porém, se a Pátria amada / For um dia ultrajada / Lutaremos sem temor. / Como é sublime / Saber amar, / Com a alma adorar / A terra onde se nasce! / Amor febril / Pelo Brasil / No coração / Nosso que passe. / E quando a nação querida, / Frente ao inimigo, / Correr perigo, / Se dermos por ela a vida / Rebrilha a glória, / Fulge a vitória. / Assim ao Brasil faremos / Oferta igual / De amor filial. / E a ti, Pátria, salvaremos! / Rebrilha a glória, / Fulge a vitória. / A paz queremos com fervor, / A guerra só nos causa dor. / Porém, se a Pátria amada / For um dia ultrajada / Lutaremos sem temor.

