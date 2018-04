Jovem é preso por trafico de drogas e receptação

Durante patrulhamento no bairro Matarazzo, policiais militares encontraram o indivíduo de 18 anos escondendo um tijolo de maconha prensada em uma laje; Com ele foram localizadas porções de maconha já prontas para venda

Luciana Tambuque

Na tarde da última segunda-feira durante patrulhamento pelo bairro Matarazzo com foco no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos, policiais militares da Força Tática, Rocam e viatura, passavam pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, quando se depararam com o indivíduo G.R.D.C. de 18 anos, pulando o telhado de uma residência aparentemente desabitada. Ao efetuar a ação, o jovem ganhou acesso à rua e ao notar a presença dos policiais, fugiu e se escondeu em uma casa, sendo imediatamente abordado. Em revista pessoal, a equipe encontrou com ele uma porção de maconha além da quantia de R$ 20,00. Continuando as diligências, foram até a residência que o rapaz havia deixado e sobre a laje da casa, os policiais encontraram um tijolo de maconha prensada e mais diversas porções já embaladas prontas para a venda. Devidamente questionado sobre o tráfico, ele confessou o ato ilícito penal, informando ainda que em sua residência havia um aparelho televisor de origem ilícita, além da quantia de R$ 781,00 em dinheiro vindo do tráfico. Diante dos fatos o indivíduo recebeu voz de prisão e após os procedimentos de polícia judiciária ficou recolhido permanecendo à disposição da justiça. Participaram desta ocorrência: Sargento Martinez, cabo Leandro, cabo Edwaldo, soldado Rezende, soldados Santana, soldado Silmar e soldado Fenerich.