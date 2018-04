Museu Municipal recebe exposição sobre Marie Curie

Mostra realizada em parceria com o Museu Catavento segue aberta à visitação até o dia 6 de maio

Sediado no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” recebe, até o dia 6 de maio, a exposição “Marie Curie 1867-1934”. A mostra tem o objetivo de levar ao conhecimento público os feitos da cientista franco-polonesa e foi trazida ao município por meio de uma parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, o Museu Catavento e a Secretaria de Estado da Cultura.

Desenvolvida pelo Institute Curie de Paris, a exposição é composta por 13 painéis que relembram a vida, as conquistas e o legado de Marie Curie (1867-1934), conhecida como a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e como a primeira pessoa da História a ser laureada com duas condecorações da Academia Sueca: uma em Física, em 1903, por suas descobertas no campo da radioatividade; e outra em Química, em 1911, pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio.

Depois de passar pela sede do Museu Catavento, em São Paulo, o material da mostra foi doado à organização social de cultura Catavento Cultural e Educacional e entrou para a programação das ações “extramuros” da instituição, passando a itinerar por diversos municípios paulistas.

Em Votuporanga, a exposição é aberta a toda a população e pode ser conferida de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h, com entrada gratuita.

O Centro de Cultura e Turismo está localizado junto ao Parque da Cultura de Votuporanga, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, n° 3112 (Jardim Alvorada). Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.

SERVIÇO:

Exposição “Marie Curie 1867-1934”

Data: até 6 de maio (domingo)

Local: Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” – Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, n° 3112 – Parque da Cultura/Jardim Alvorada)

Horário: de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h

Atração gratuita | Classificação Livre