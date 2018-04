Pai e filha são atropelados no Pozzobon

Devido ao impacto a menina de 14 anos foi socorrida já inconsciente

Luciana Tambuque

Na noite da última terça-feira, pai e filha foram atropelados por uma motocicleta que transitava sentido Bairro-Centro. O acidente ocorreu por volta das 20h30 e precisou mobilizar as equipes de resgate dos bombeiros e Samu. Segundo informações, o pai de 30 anos e a filha de 14, tentavam atravessar a avenida após terem saído do Supermercado Santa Cruz, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, quando foram atingidos pela moto. Com a batida, a adolescente foi arremessada ao chão, sofrendo ferimentos graves na cabeça, sendo socorrida já inconsciente pela USA ( Unidade de Suporte Avançado) do Samu e levada para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. O condutor da moto também sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA.

Em nota, a Santa Casa de Votuporanga informa que B.C.T., de 14 anos, deu entrada no Pronto Socorro na última terça-feira (17/4), às 21h13, vítima de atropelamento. Ela passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.