Parede de Gesso: Benefícios e malefícios

A parede de gesso, muito usada em países como Estados Unidos e Canadá, entre outros onde as casas de madeira são comuns, tem ganhado bastante espaço no mercado brasileiro de construção civil, aparecendo como uma ótima alternativa para quem busca praticidade ao fazer uma obra.

Também conhecida como placa de gesso, parede seca ou Drywall, ela consiste em uma mistura de gesso, aditivos e água, que preenchem duas lâminas de papel acartonado, formando placas que podem ter diferentes usos, funcionando como forros ou paredes, por exemplo.

No entanto, algumas pessoas ainda têm receio em substituir a parede tradicional de reboco pelo sistema Drywall, devido ao fato de não conhecerem bem o material. Para esclarecer algumas dúvidas, preparamos um guia com os benefícios e malefícios da parede de gesso, que você confere a seguir!

BENEFÍCIOS DA PAREDE DE GESSO

Podendo ser empregadas em painéis simples ou duplos, com as mais variadas espessuras, as placas de gesso formam divisórias e paredes que substituem a alvenaria convencional em grande estilo, resultando em construções arrojadas e versáteis.

Quem está em busca de economia encontra, nesse material, uma boa opção. O custo mais baixo se refere ao valor do gesso em comparação com a alvenaria e a outros gastos, como a fundação, que não precisa ser tão reforçada, e à pintura (ela dispensa o processo de preparação para ficar lisa).

Vantagens da parede de gesso

O processo de instalação das placas de gesso é mais

MALEFÍCIOS DA PAREDE DE GESSO

Assim como outros materiais, o Drywall também tem alguns contras, como a baixa resistência a impactos mais fortes, se comparada à parede de tijolos. Além disso, ele exige o uso de materiais específicos e profissionais especializados para instalações sobre a superfície (quadro, TV, prateleiras, etc.).

Outras desvantagens da parede de gesso são:

Impossibilidade de instalação em áreas externas que estejam sujeitas às ações do tempo, como sol e chuva em excesso.

Também não é recomendada para áreas internas onde há muita umidade, como o banheiro, pois pode mofar e ter a estrutura comprometida.

A proliferação de fungos, bactérias e insetos no espaço vazio entre as placas é outro problema (para evitar isso é preciso fazer verificações constantes).

PAREDE DE GESSO OU ALVENARIA?

O preço baixo e a rapidez na instalação são benefícios interessantes e que fazem a parede de gesso aparecer como ótima alternativa. Mas a baixa resistência e a incompatibilidade com ambientes externos são pontos negativos que você deve levar em consideração, na hora de escolher parede de gesso ou alvenaria.

Analise as características da sua obra e as suas necessidades, ao comparar as duas opções. Uma dica interessante para quem está na dúvida se deve usar placas de gesso é começar utilizando o material em pequenos acabamentos, para fazer um teste.