Polícia prende homem com objetos furtados

Além de objetos furtados no comércio da cidade, a equipe localizou também uma munição intacta de fuzil de uso restrito

Luciana Tambuque

Durante o atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, na última segunda-feira, em que a equipe da Força Tática, com o apoio da Rocam e mais uma viatura, abordaram um infrator na Avenida Conde Francisco Matarazzo, onde localizaram com ele, diversos produtos de furto em estabelecimentos comerciais da cidade. Ao avistar os policiais, o indivíduo tentou se esconder em sua residência, porém, equipe o alcançou e foram feitas buscas no interior do imóvel. Além dos produtos furtados no comércio pela área central, no mês de março, foi localizada também uma munição intacta de fuzil de uso restrito. O morador da residência não soube informar aos policiais a procedência dos objetos e sendo assim, recebeu voz de prisão e após os procedimentos da polícia judiciaria permaneceu à disposição da justiça. Participaram desta ocorrência: Sargento Martinez, cabo Leandro, cabo Edwaldo, soldado Rezende, soldados Santana, soldado Silmar e soldado Fenerich.