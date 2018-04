Presidente da Riachuelo vem a Votuporanga

Evento também contará com a participação do youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei, e do ativista Kim Kataguiri; inscrições gratuitas, com vagas limitadas, devem ser feitas na ACV

Da Redação

O youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei e o ativista Kim Kataguiri, co-fundador do Movimento Brasil Livre estarão em Votuporanga neste final de semana. Eles acompanharão o presidente da Riachuelo e da Midway Financeira, Flávio Rocha, que vem a convite da ACV – Associação Comercial de Votuporanga para uma palestra às 9 horas, no domingo, no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. As inscrições são gratuitas e limitadas, mas a Associação pede a doação de caixas de leite.

O youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei conversará com o público sobre o momento atual da política e discutirá como está sendo a real participação da população em cada movimento da crise política.

O ativista Kim Kataguiri, co-fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, também participará do encontro para falar sobre o cenário atual da economia e da política, expressando suas opiniões e argumentos sobre as mudanças que são necessárias para a real retomada da economia e da confiança política.

“Será uma manhã de troca de conhecimento, que gera crescimento para os nossos negócios”, comentou o presidente da ACV, o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos. A palestra terá como tema “O livre comércio e a burocracia estatal”.