Você já ouviu falar de Reike?

Reike: “Barras de Acess, uma ferramenta transformadora de vidas”

Quem garante isso é a terapeuta holística Adriana Stoppa Marioti; E ela explica: “Comecei meu trabalho de terapeuta a mais de 8 anos, quando fiz minha primeira iniciação no Reiki, logo após conclui o nível II e nível III A (mestre de si mesmo) e assim, outras terapias foram entrando e transformando a minha vida. As Barras de Access foram um divisor de águas e essa terapia é uma das ferramentas que transforma vidas.”

REIKI

Técnica milenar desenvolvida no Japão por MIKAO USUI. Não é vinculada a nenhuma religião, o reiki é uma terapia complementar no âmbito das terapias e medicinas de campo bioenergético, no qual esta inserido segundo conceito NCCAM (National Center For Complementary And Alternative Medicine) – Agencia nos EUA dedicada a aplicação rigorosa sob prisma da ciência das medicinas complementares alternativas.

Barras de Acess:

É um processo quântico, feito a partir de toques suaves em 32 pontos energéticos em torno da cabeça que armazenam toda corrente eletromagnética das sinapses neurais que criam os padrões comportamentais e reações programadas.

Cada ponto possui registros de milhares de informações limitantes que, por sua vez, impedem o funcionamento normal e facilitado que qualquer processo na vida deveria ter.

Quando um terapeuta ativa as barras, inicia-se a liberação destes registros, ajudando-nos a ver além dos padrões que usamos e dos problemas que passamos até então. “É como se déssemos um ‘delete’ nos arquivos pesados”, explica e conclui: “Esse procedimento permite que haja mais espaço disponível para receber novas informações e criar algo completamente novo”.

A terapia das Barras tem atuado significativamente e ajudado milhares de pessoas em casos de ansiedade, depressão, emagrecimento, dores e limitações físicas, toc, autismo, escassez, compulsões e na capacidade de deixar hábitos, colaborando para uma nova visão de vida de um modo geral e amplo.

“Na pior das hipóteses”, diz a especialista, “você sentirá que recebeu a melhor massagem da sua vida. Na melhor das hipóteses toda a sua vida pode mudar para algo maior com total facilidade; Esta técnica amplia o processo de acesso à consciência, o que possibilita a quem recebe e a quem aplica a infinita possibilidade de viver na essência, com muito mais leveza, alegria e glória!”, diz a terapeuta.

A técnica foi desenvolvida pelo psicólogo Norte Americano Gary Douglas a mais de vinte anos está no Brasil há 5 anos e em mais 173 Países..

Benefícios das Barras de Access: