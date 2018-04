Taekwondo conquista sete medalhas de ouro

Delegação Da SEL/UNIFEV, Composta Por Oito Atletas, Destacou-Se Na Copa Rio Preto De Taekwondo, Conquistando Sete Medalhas De Ouro, Uma De Prata E Outra De Bronze

Os atletas da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev trouxeram sete medalhas de ouro no último domingo (15), em São José do Rio Preto, nas disputas da 5° Copa Rio Preto de Taekwondo. Todos os oitos atletas votuporanguenses ficaram entre os finalistas, dos quais Isabella Silva Menezes, Alexandre Centurione Junior, Diego Gimenes, Vitor Beneti e Valdomiro Alves da Silva Neto sagraram-se campeões nas suas lutas.

Ainda na modalidade Luta, a equipe também teve medalha de prata com Douglas Dias e um bronze para Ewerton Tassi. Na modalidade Poomsae (formas), Ewerton Tassi e Diego Gimenes conquistaram ouro, enquanto José Eduardo Queiroz Simões e Isabella Silva Menezes ficaram com a prata. A competição reuniu academias consagradas de toda a região, com a presença de diretores da FTP – Federação Paulista de Taekwondo, dentre eles o Grão Mestre Cícero.

A delegação que representa a Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev nas competições regionais, é formada na sua totalidade por nove atletas, cuja comissão técnica é comandada pelo kyosanin Ewerton Lopes Tassi, Leticia Giacomini e Ivan Oliveira. O grupo segue firme a preparação para as disputas, no final de junho, do Brazil Games, que contará com cerca de mil atletas.

Os treinos acontecem aos sábados e domingos, no ginásio do Complexo Mário Covas, sempre às 15h, e há algumas vagas para quem se interessar em praticar o Taekwondo. De acordo com o kyosani (professor, em coreano) Ewerton, “trata-se de um projeto social que tem dado tão certo que o secretário José Ricardo e o prefeito João Dado pretendem expandi-lo, até meados de junho, para outros locais, para que mais pessoas, principalmente crianças e jovens, possam ter a oportunidade da sua prática”.