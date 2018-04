7 Motivos para NÃO deixar ração à vontade para o cachorro

Muitas pessoas têm por hábito deixar a ração à vontade para o cachorro, seja ele filhote, adulto ou idoso

Normalmente, as pessoas que fazem isso justificam que não tem tempo para colocar ração para o cachorro ou mesmo acham que o cachorro vai ficar com fome se ele comer “só” duas vezes por dia.

Algumas ainda dizem que o cachorro só come quando ela sai de casa… enfim, são várias justificativas que ouço as pessoas falando, mas até então, NENHUMA delas justifica deixar a ração à vontade para o cachorro e eu vou te provar neste artigo

1 – O primeiro e principal motivo é que umidade presente no ambiente favorece o crescimento de fungos e bactérias, que podem ser muito prejudiciais ao seu cachorro, causando vômito, diarreia e podendo inclusive causar complicações e gerar problemas mais sérios. Este processo conhecido como fermentação

2 – O segundo motivo e um dos mais importantes também, é o fato de que a ração exposta ao ambiente vai perdendo o seu valor nutricional. Alguns nutrientes presentes na ração em contato direto com o ar entram em processo de oxidação, o que diminui o valor nutricional.

3 – O terceiro motivo é que com o tempo de exposição, a ração vai perdendo seu aroma e também a sua palatabilidade, fazendo com que o cachorro perca o interesse por ela. Aí depois você vai dizer que o seu cachorro enjoo daquela ração… mas imagine você, ao comer um biscoito de maisena, por exemplo, depois dele ter ficado aberto durante um dia inteiro… vai estar mole e sem graça, né…

4 – As ração que ficam no pote o dia inteiro podem servir de comida para outros tipos de animais, como pombos, ratos, baratas e formigas. E estes animais podem trazer consigo doenças nas quais o seu cachorro possa se contaminar.

5 – Se o seu cachorro fica sozinho o dia inteiro, ele provavelmente é ansioso e assim como nós, vai acabar comendo mais por este motivo, podendo ficar obeso inclusive!

6 – Com a ração disponível para o cachorro o dia inteiro, você não consegue ter a noção de quanto ele come por dia. E isso é muito importante! Pois a diminuição de apetite é um dos primeiros sintomas de vários tipos de doenças. Então você poderia demorar mais para perceber que o seu cachorro está comendo menos.

7 – Cada vez que o seu cachorro come um pouco da ração, parte da ração que ele colocou na boca pode cair e esta vai estar com saliva. Esta saliva vai tornar aquele ambiente mais úmido favorecendo que a fermentação aconteça de forma mais rápida. Da mesma forma, alguns cachorros gostam de beber água e comer ao mesmo tempo… então ao ir comer depois de beber a água, certamente ele vai molhar a ração, favorecendo a fermentação mais uma vez.