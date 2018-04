Artigo Chato

Orlando Ribeiro*

Quem se lembra? Vez por outra, aparecia em Votuporanga uma famosa listinha contendo as dez pessoas mais chatas da cidade. Era uma polêmica sem tamanho, embora houvesse gente que até gostava de ver seu nome entre os “dez mais”; em compensação, havia quem até tentasse processar os autores da dita cuja. O problema é que a coisa parecia votação no Congresso: o autor da lista e os “eleitores” eram secretos (muito embora, havia quem jurasse de pés juntos que sabia o nome do(s) autor(es) da maldosa brincadeira, coisa que também acontece no Parlamento Brasileiro, em que quase todo mundo sabe quem votou em quem e no que!). A verdade é que tem chato demais nesse mundo. Um colunista carioca defende a ideia de que “Deus deve gostar dos chatos, porque fez muitos deles”. Não chego a tanto, pois meus estudos afirmam categoricamente que o Senhor nos criou iguais, “simples e ignorantes”. A chatice vem com o tempo ou com o habitat do indivíduo. Existem crianças chatas, adolescentes muito chatos, adultos incrivelmente chatos e idosos insuportavelmente chatos. E, não raro, colunistas e articulistas tremendamente chatos também. Por exemplo: os longos discursos de formatura, daqueles que chegam a provocar urticária na gente. O troço é tão chato que ficar numa formatura dessas até o fim é a maior demonstração de amizade e carinho que podemos dar aos formandos. O pior é quando o local onde acontece a cerimônia, por obra e graça de uma empresa lá da Cracóvia, para arrancar o máximo possível de dinheiro dos coitados, forra tudo com quilômetros de pano, acabando com qualquer réstia de brisa suave. Embora o convite assinale que a solenidade começará às 20h, subentenda-se que exista um “a partir” antes do horário estabelecido. Aí, quando deveria começar é que o povo começa a chegar; as formandas no tradicional desfile de chapinhas ou escovas definitivas e os rapazes já exalando um odor de umas duas ou três latinhas de cerveja e um maço de cigarros. Nesse ínterim, começa a “briga” com os capelos (aqueles chapeuzinhos de tecido preto) que não se ajustam às cabeças de quase ninguém. E aí, naquele zum-zum-zum, alguém quer saber por onde vai entrar, se o capelo já vai na cabeça ou socado debaixo do sovaco, quem vai levar o paraninfo na mesa, quem vai entregar a placa de prata para o diretor… Até que, finalmente, a cerimônia começa sob os acordes daquelas vuvuzelas que sobraram da Copa do Mundo, dos apitos de plástico da festinha de 2 anos do Júnior e das insuportáveis buzinas de ar. É chamada a oradora da turma, que critica impiedosamente o governo opressor, mesmo que, por debaixo da beca preta, esteja usando um vestido da grife do momento, sapatos daquele cidadão que está sempre no programa da Luciana Gimenez e exalando o perfume Jequiti by Isabella Fiorentino. Mas, o pior ainda está por vir, a maldição das maldições: com toda pompa e circunstância, ao melhor estilo Suzana Vieira, ela, a paraninfa da turma (meu professor dizia que paraninfo é substantivo masculino, mas até isso não conta mais). De microfone em punho, nos dando a impressão de que não vai largar nunca mais, desanda a fazer um discurso infindável, repleto de citações copiadas da internet. Finda a agonia, quando você começa a respirar aliviado, o golpe de misericórdia: o telão com as “pérolas” dos alunos. Ah, que momento único… Alguns pais descobrem que a filha era a mais popular da classe, não por ser a melhor aluna, mas por ser a mais completa agenda viva das festas de peão da redondeza; outros ficam sabendo que a república dos filhos já estava salva no GPS das viaturas da Polícia Militar. Um videoclipe mostra cenas das festinhas com todas as marcas de cerveja, whisky e tequila e, incrível, nenhum livro ou caderno aparece nas cenas. Aí acabou, jogam os capelo pro alto, serpentinas, confetes. Ufa… quase meia-noite e você ruma para casa, toma um banho e espera baixar a adrenalina; o sono só chega lá pelas duas da manhã. Dureza, até poderia falar dos chatos dos celulares e daquele tipo de gente que “quando tem uma tosse, em vez de ir ao médico, vai ao teatro ou cinema”. Mas aí, este artigo iria ficar chato demais.