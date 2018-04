Bastidores 19/04/2018

A decisão tomada nesta semana pela Caixa Econômica Federal de baixar os juros para aqueles que querem financiar imóveis novos ou usados traz consigo um novo alento para uma área que é de transcendental importância para o reaquecimento da economia. A construção civil é, indiscutivelmente, um dos principais alavancadores do desenvolvimento, porque ativa o crescimento na fabricação e venda de artigos para construção, amplia o leque de empregos e contribui decisivamente para diminuir o déficit habitacional. Não resolve todos os problemas, mas que ajuda a aliviar, isso é indiscutível.

Bom momento

Votuporanga, pelo que se constata, vive um bom momento nesse setor. São muitos os investimentos anunciados ou em andamento na cidade e que premiam principalmente o surgimento de novos bairros, com a construção de mais moradias, principalmente dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, que permite acesso às camadas mais necessitadas de população de suas almejadas casas próprias.

Geral

Prova isso a iniciativa de um grupo empresarial forte que resolveu investir em Votuporanga. Segundo sua assessoria de imprensa “Um dos principais grupos do segmento de loteamentos do Brasil, o GRUPO CAP Empreendimentos Imobiliários, vai lançar no próximo mês aí em Votuporanga um loteamento da Linha Morada”. Diz a nota que “O grupo atua em 62 municípios e 11 Estados e vai oferecer 158 lotes residenciais e 10 lotes comerciais a partir de 200 metros quadrados cada”.

É pra já

O novo bairro, denominado Morada dos Ventos, está localizado na região Oeste da cidade, às margens da Avenida Onofre de Paula e as obras de implantação vão começar imediatamente. Com as novas facilidades de financiamento, se aposta que a cidade vai receber em curto espaço de tempo outros empreendimentos no ramo imobiliário. Como é o caso da Pacaembu, que tem expandido vitoriosamente seus lançamentos. A expectativa é animadora.

Fecha o carco

Depois da prisão de Paulo Preto, ex-presidente do DERSA-SP, apontado como representante do PSDB na coleta de fundos para o partido, os tucanos acabam de levar mais um tiro certeiro. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou denúncia e tornou réu por corrupção passiva e obstrução de Justiça, respectivamente pelos placares de cinco a zero e quatro a um, o senador Aécio Neves (MG).

Coisa & Tal

O presidente da Associação Comercial, Celso Penha Vasconcelos entrou em contato com a assessoria do empresário Flávio Rocha, presidente licenciado da Riachuelo e conseguiu adiar para outra oportunidade a palestra que ele faria no próximo domingo em Votuporanga. A alegação aceita é de que a data se ofereceu como imprópria porque o sábado é feriado nacional e muita gente vai viajar no final de semana.

Entre aspas

Senador Aécio Neves em entrevista logo após a aceitação de denúncia que o torna réu da Lava-Jato:

– Agora eu terei a oportunidade que eu não tive aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos.