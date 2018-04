Câmara entrega Título Policial Padrão a seis profissionais

Título foi criado através de Projeto de Decreto Legislativo de autoria da vereadora Neide Garcia, no ano de 2010

Mais uma vez, a cerimônia de entrega do Título Policial Padrão foi marcada por fortes emoções. Seis policiais foram homenageados na noite da última terça-feira, em sessão solene, na Câmara de Fernandópolis. Título foi criado através de Projeto de Decreto Legislativo de autoria da vereadora Neide Garcia, no ano de 2010. Todos os policiais fizeram discursos emocionantes e estavam visivelmente satisfeitos com o Título Policial Padrão. Uma das homenageadas foi à vereadora Maiza Rio, que integra a Polícia Científica de Fernandópolis há mais de 20 anos. “Quando entrei para a Polícia era uma menina, mas hoje sei bem o que significa ser policial e tenho orgulho em dizer que faço parte dessa classe”, falou Maiza. O presidente da Câmara, Étore José Baroni, disse que a sessão para entrega do título Policial Padrão é sempre motivo de orgulho para a Câmara. “É muito gratificante reunir várias instituições da polícia da nossa cidade, e isso torna nosso dia muito especial”, completou o presidente.

Os homenageados deste ano foram: 1º Sargento PM Renato Sérgio Finêncio (Polícia Militar) Carcereiro Edson Luiz Longo (Polícia Civil); Cabo PM José Antonio Gagliardo (Polícia Ambiental); Cabo PM Daniel Yukio Rabelo Kamikawachi (Corpo de Bombeiros); Soldado PM Everson Cipriano (Polícia Rodoviária); e Fotógrafa Técnica Pericial Maiza Rio (Polícia Científica).