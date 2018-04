Centro de Formação classifica 11 nadadores para a Seleção Regional

No campeonato, o Centro de Formação conquistou 33 medalhas, sendo 11 ouro, 10 prata e 12 bronze

Foi muito boa a participação do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga na seletiva da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP) para o Troféu Kim Mollo. A equipe levou 28 atletas para a competição e conseguiu classificar 11 nadadores para a Seleção Regional. O campeonato ocorreu no último sábado em Presidente Prudente.

Loiane Gomes, Maria Eduarda, Enzo Rodrigo, Luiz Trevissan, Heitor Napolitano, Icaro Ricardo, Amanda Souza, Diego Nakabashi, Davi Dos Santos, Ghianny Gabriely e Bruno Borghetto serão os atletas do Centro de Formação titulares da Seleção. A equipe classificou ainda duas nadadoras reservas: Talytha Maria e Eduarda Bailon.

No campeonato, o Centro de Formação conquistou 33 medalhas, sendo 11 ouro, 10 prata e 12 bronze.

De acordo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, o resultado obtido no campeonato em Presidente Prudente foi muito expressivo, já que a equipe conseguiu classificar 11 atletas para Seleção Regional. “O Sesi de Araçatuba e o Sesi de Rio Preto enviaram integrantes para fortalecer a Seleção, ainda assim nós conseguimos manter o mesmo número de atletas do ano passado”, comentou.

O coordenador contou que toda a equipe está bastante otimista, já que há uma grande evolução por parte dos atletas. Xaninho tem certeza que os nadadores do Centro de Formação farão um bonito papel no Campeonato Paulista de Seleções – Troféu Kim Mollo e nos campeonatos estaduais, talvez até conseguindo classificação para o Campeonato Nacional ainda no meio deste ano. “Tudo isso é muito bom, porque mostra que o trabalho está se desenvolvendo muito bem. Todos estão assimilando as ações e temos colhido os bons frutos de um trabalho sério e de um projeto bastante interessante que a Prefeitura mantém aqui em Votuporanga que é o Centro de Formação de Natação”, concluiu o coordenador.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.