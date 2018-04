Idoso morre em capotamento na região

Acidente foi em rodovia próxima de Cardoso

Morador de Cardoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um homem de 79 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira, 19, no quilômetro 157 da rodovia Péricles Belini (SP-461), em Cardoso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista trafegava pela rodovia quando perdeu o controle da direção e capotou na pista que liga Votuporanga a Cardoso. A polícia vai investigar as causas do acidente.

A vítima, o idoso que foi identificado como Mário Virgílio Cardoso, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).