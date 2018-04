Kattwinkel orienta população a garantir 14° salário

Segundo o vereador, direito ao 14° salário foi negado administrativamente pelo Poder Executivo mas foi garantido pela Justiça

Um assunto bastante questionado na Câmara Municipal de Votuporanga foi comentado na Tribuna, durante a 13ª Sessão Ordinária realizada no dia 16 de abril, a respeito dos avos referentes ao 14° salário dos servidores do município. Segundo Hery, este direito foi negado administrativamente pelo Poder Executivo mas foi garantido pela Justiça. “Da mesma forma que a Lei Complementar n° 325 que o Executivo trouxe para esta Casa de Leis, alguns artigos foram declarados de forma inconstitucional, o que mostra que o Executivo precisa de mais cautela ao mandar alguns assuntos para esta Câmara Municipal. Nem todos os assuntos são constitucionais, tanto é verdade que recebemos uma posição do Ministério Público que disse que as abonadas contém algumas irregularidades”, disse. Dessa forma, o vereador também acabou orientando aos servidores municipais para que se reúnam com o sindicato, através de um mandato de segurança ou uma ação coletiva, devido ao decreto das abonadas ser ilegal.

“Peço para que, quem quer que seja que esteja fazendo as ações e os projetos do Executivo, tenha um pouco mais de cautela. Ouvimos, recentemente, que a política não está acima da Lei. E é assim que eu penso. Quem precisar destes vereadores, estaremos de portas abertas para atender cada um de vocês”, garantiu.

Agências bancárias

Também discutido pelo vereador Hery Kattwinkel, o assunto que trata sobre a demora na fila de espera do atendimento das agências bancárias foi comentado em pauta durante a sessão. O vereador disse que o problema não é resolvido pois a população não denuncia no setor de fiscalização da Prefeitura Municipal. Para ele, várias pessoas acabam não almoçando ou deixam de fazer alguns afazeres pessoais, e por fim, levam bronca do patrão por chegarem atrasadas devido ao tempo gasto na fila de espera do atendimento das agências bancárias. “A fiscalização fez apenas um ato de ofício, o que é muito pouco. Além disso, houveram apenas quatro fiscalizações de denúncias, e dessas quatro, três foram feitas por esta Câmara. Inclusive postamos em rede social que estivemos fiscalizando os bancos, fizemos a denúncia e a agência bancária foi multada. Ou seja, a Câmara Municipal trabalha mais pela fiscalização do que o próprio Poder Executivo que tem o dever fiscalizatório”, falou.

Apesar da queixa, Hery Kattwinkel acredita que a culpa não é dos funcionários, mas sim, das agências bancárias que querem lucrar em cima de trabalho triplo do serviço que é conveniente e determinado aos funcionários.

Bairro Cidade Jardim

Após parabenizar o Poder Executivo pela inauguração da iluminação na entrada do bairro Cidade Jardim, o vereador Hery também pediu para que façam um parquinho infantil naquele bairro, juntamente com uma quadra de futebol de areia, para que aqueles moradores tenham diversão e entretenimento.

“Tenho certeza que o Cidade Jardim e todos os bairros de Votuporanga estarão sempre bem representados pelos vereadores municipais. Todos os munícipes são muito bem atendidos, a maioria dos problemas sã resolvidos e estamos aqui para trabalhar diariamente pela população de Votuporanga”, concluiu.

