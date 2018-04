OAB Realiza Conferência em Votuporanga

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, estão expedindo convites as advogadas e advogados inscritos nas subseções de Cardoso, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Monte Aprazível, Nhandeara, Paulo de Faria, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Tanabi e Votuporanga para a 17ª Conferência Regional da Advocacia (gestão 2016/2018) que acontecerá no próximo dia 27 (sexta-feira) – das 14h às 18h30.

O presidente da OAB subseção Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari disse no inicio da tarde de ontem que Votuporanga sediará pela primeira vez um evento desta magnitude. “Esperamos profissionais da área da região neste evento que trará grandes nomes como do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo- CAASP, Dr. Braz Martins Neto; do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo Dr. Marcos da Costa, com certeza este será um grande evento para a classe em Votuporanga, disse Ferrari.

Entre os temas que serão debatidos destaque para o Seminários: Direitos e Prerrogativas, Mulher Advogada, Assistência Judiciária, Jovem Advocacia, OAB Concilia, ESA, OAB Vai à Escola, entre outras atividades.

Circuito Saúde

Durante o evento os presentes terão a oportunidade de participar das campanhas de prevenção ao colesterol, hipertensão, diabetes e hepatite c, submetendo-se a testes de resultados imediatos, verificação da pressão Arterial com orientação médica e massagens anti-estresse (quick massage).

A programação do Seminário está marcada para começar as 14h e se estenderá até às 19h, culminando com coquetel entre os presentes. As inscrições são gratuitas e pode ser feitas por meio do site: www.conferenciaregional.oabsp.org.br Maiores informações pelos telefones (17) 3421-8730 – OAB em Votuporanga ou (11) 3291-4881 / 3291-4882 – OAB em São Paulo.