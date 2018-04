Teto de escola desaba e deixa 20 feridos em Agudos

Dezesseis crianças e quatro adultos sofreram ferimentos leves após a queda do telhado de escola

Vinte pessoas ficaram feridas após o teto da Escola Municipal Infantil Diomira Napoleone Paschoal, em Agudos (SP), desabar na manhã da última quarta-feira, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, 16 crianças foram atendidas na Unidade de Pronto-Atendimento de Agudos (UPA) e também no posto de saúde, além de quatro adultos – três professores e uma funcionária da escola. Os adultos e quatro das 16 crianças foram transferidos para um hospital em Bauru. Segundo a coordenação da UPA, todos tiveram ferimentos aparentemente leves.

A escola é um berçário que atende crianças 130 crianças com idades entre seis meses e 4 anos.

“As crianças estão sob controle, elas sofreram escoriações e duas estão com cortes – uma na cabeça e outra no braço – mas, já receberam atendimento. As mães chegaram bastante nervosas, com razão, mas estamos com uma força-tarefa aqui. Médicos do hospital também vieram para cá, se juntaram à nossa equipe para dar o atendimento que essas crianças precisam”, disse o coordenador da UPA, Régis Pauletti.

O prefeito de Agudos, Altair Francisco Silva, está em São Paulo. O vice-prefeito, Jaime Caputti, se manifestou sobre o acidente e disse que a prioridade é o atendimento das vítimas, mas afirmou que as causas do desabamento serão investigadas.

“Está sendo feita uma força-tarefa para atender todas as vítimas e também para fazer a limpeza do local, os escombros serão removidos [e levados] para análise. O telhado passou por uma reforma há pouco anos, e no ano passado foi feita uma limpeza no local. Por isso, tudo tem que ser apurado. Se não foi uma fatalidade, se houve imprudência, as medidas cabíveis srão tomadas, porque esse tipo de coisa não pode acontecer”, disse o vice-prefeito.

Funcionários da escola contam que, após o desabamento do teto do refeitório, correram para tirar as crianças que tomavam lanche no local.

“Eu saí do refeitório para levar um medicamento na minha mesa e ouvi o barulho. Voltei e tinha desabado tudo. Nisso, começamos a tirar as crianças, e o Samu chegou pouco tempo depois”, conta a auxiliar de enfermagem Girlene dos Anjos.

A prefeitura informou que, em janeiro do ano passado, a escola foi interditada por causa de estragos causados pela chuva. O prédio foi entregue reformado em julho, e as atividades foram retomadas no dia 10 do mesmo mês.