Vem aí o espetáculo ´O Cortiço´

A Mídia Produções em parceria com o Diário de Votuporanga traz para o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a peça ‘O Cortiço’ de Aluísio Azevedo, com concepção e direção de Daniel Neves. O espetáculo será apresentado dia 24 de Abril, com sessões às 10h e 20h. Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$20,00 (antecipado) e R$15,00 (meia entrada). Indicado para alunos a partir do 8° ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

TEATRO

A dramatização da peça “O Cortiço” encenada sabe relacionar o contexto do romance com o momento atual, de forma esplêndida. A contextualização do romance, a composição do cenário, a representação dos personagens e suas características e a abordagem dos problemas sociais são fiéis, dinâmicas, claras e muito divertidas. A contribuição ao incentivo à leitura e a releitura do romance através da dramatização validam um dos papéis da “pedagogia” alargar as fronteiras da sala de aula e inserir nos alunos o gosto pelo mundo artístico e quem sabe, despertá-los para serem futuros protagonistas. (Crítica elaborada pela Profa. Carla – SESI 351 – Araçatuba, após apresentação naquela cidade).