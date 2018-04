Vereador sugere multa de R$ 15 mil para Bancos

Atualmente, a multa é de mil Unidades Fiscais do Município, totalizando em R$ 3.500 reais para agências bancárias que não cumprem a lei do o atendimento à população no tempo determinado

Durante seu pronunciamento na Tribuna, na sessão ordinária realizada na última segunda-feira (16), o vereador Rodrigo Beleza considerou multa de R$ 15 mil reais para as agências bancárias que não cumprirem a Lei que trata sobre o tempo de atendimento em dias normais e em dias de pico. Segundo Rodrigo, o prazo para que os funcionários atendam a população em dias normais é de 20 minutos, e em dias de pico, em 40 minutos.

Na semana passada, foi feita uma reunião na Câmara Municipal juntamente com o Sindicato dos Bancários, Setor de Fiscalização da Prefeitura, Procon, Setor de Finanças da Prefeitura e vereadores, para tratar sobre o assunto. “A reunião foi muito produtiva. Não culpo, de forma alguma, os funcionários dos bancos, pois muitas vezes eles estão sobrecarregados e trabalham correndo para cumprir metas”, disse.

O vereador disse que na reunião foi deixado claro de que nos últimos anos, os bancos não estão contratando funcionários, fazendo com que haja uma redução drástica. Além desta redução, Rodrigo falou que os funcionários estão sendo substituídos por máquinas e computadores. “Muitas vezes vamos ao banco para sacar dinheiro no caixa eletrônico e não conseguimos. Queremos que haja uma contratação maior de funcionários para que todos possam trabalhar com maior tranquilidade e, assim, atender a população com mais dignidade”, afirmou.

Em contato com o Presidente da Câmara de Tanabi, Marcos Paulo Mazza, o vereador Rodrigo Beleza disse que naquele município, este problema foi resolvido a partir do momento em que a multa passou a ser R$ 15 mil reais. Dessa forma, o vereador considera a possibilidade de aplicar o valor no município de Votuporanga. “Se não houver respeito com a população, irei propor esse projeto para aumentar a multa nos bancos. Também fui informado de que os funcionários trabalham com bancos de horas, ou seja, o banco não paga hora extra. Se eles trabalham duas horas a mais em um dia, no outro eles trabalham duas horas a menos. E isso prejudica ainda mais o atendimento à população. Ambas as partes são prejudicadas”, destacou.

Rodrigo disse que o Procon se propôs em trabalhar junto com o Setor de Fiscalização da Prefeitura, com mais rigor, para a resolução deste problema. “Através da senha, a população pega o horário de chegada e o horário em que foi atendida e protocola. Dessa forma, o fiscal não precisa ir até a agência. Somente com o comprovante de que você ficou mais do que a Lei permite, o banco já é autuado”, garantiu.

Além disso, o vereador também comentou de que foi estipulado um prazo para que seja feito um trabalho nesse sentido, e que, ao longo deste prazo, caso o problema não seja resolvido, será proposto um Projeto de Lei alterando a redação e elevando a multa dos bancos para R$ 15 mil reais. “Acredito que, com isso, já conseguiremos resolver este problema”, concluiu.

