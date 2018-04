Caminhão tomba na Euclides da Cunha

O caminhão vinha de Ouroeste carregado com álcool e tombou ao tentar acessar a rodovia

Luciana Tambuque

Na tarde desta sexta-feira um caminhão tanque carregado com álcool tombou na SP 320 Km 554, em Fernandópolis, e interditou parte da pista. De acordo com a polícia rodoviária, o caminhão vinha de Ouroeste e ao tentar acessar a Euclides da Cunha sentido Votuporanga, o motorista perdeu o controle da direção do veículo que tombou na rodovia.

Parte da pista ficou interditada, porém, o tráfego fluiu pela alça de acesso. O motorista teve apenas ferimentos leves.