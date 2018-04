Campanha de Vacinação Contra a Gripe começa na segunda

Unidades de saúde do município permanecerão abertas para vacinação, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; Dia D da vacinação será no dia 12 de maio

Na próxima segunda-feira (23/4) começa a Campanha de Vacinação Contra a Gripe em Votuporanga. Todas as unidades de saúde do município estarão preparadas para atender os contemplados da ação, que atenderá os grupos prioritários, ou seja, aqueles com maior risco de desenvolver complicações causadas pelo vírus. Cerca de 22 mil pessoas estão incluídas como público-alvo desta ação em Votuporanga, com meta de vacinação de 90%, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A campanha promovida pela Secretaria Municipal da Saúde segue até o dia 1º de junho, com o “Dia D” de intensificação da campanha previsto para 12 de maio.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a campanha, protegerá os grupos prioritários contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.