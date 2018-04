Clóvis de Barros Filho abrirá Congresso da Educação em Votuporanga

Votuporanga já se prepara para o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será entre os dias 18 e 20 de julho. Um dos eventos mais importantes do Estado voltado para educadores contará com a presença do jornalista e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Dr. Clóvis de Barros Filho. Ele falará com mais de 1,2 mil profissionais da educação de 55 municípios da região.

Clóvis é atualmente um dos mais requisitados palestrantes do Brasil. Suas aulas e palestras sobre ética já foram ouvidas por milhões de pessoas em todos os Estados do país e também no Uruguai, na França, no México, na Argentina, na Espanha, em Portugal, entre outros. Doutor e Livre-Docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP.

“A vinda de Clóvis para o Congresso é com certeza uma oportunidade imperdível para os nossos professores. O conhecimento que compartilhará com todos, será enriquecedor e contribuirá para o dia a dia na escola, no relacionamento com os colegas de trabalho, alunos e pais”, destacou a professora Dra. Encarnação Manzano, coordenadora do ADE Noroeste Paulista e Secretária da Educação da Prefeitura de Votuporanga.

Este ano, o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista tem como tema “Aprendizagem e Inovação” e contará, entre os dias 18 e 20 de julho, com diversas oficinas promovidas por profissionais da educação reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem em várias regiões do Brasil e em outros países.

Já estão confirmados, professora Maria Helena Pelizon (oficina “Ciências na educação infantil”), André Gandolfo (oficina “Diálogo musical”), professora Maria Odete de Mattos (oficina “Práticas educativas inclusivas: a aprendizagem mediada”), professora Riselia Pinheiro (oficina “Aprender e Ensinar através do lúdico”), professor Renato Santos (oficina “Brincar é coisa séria”), pedagoga Regina Shudo (oficina para gestores “Indicadores de qualidade” / oficina para professores “Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil”). Os professores também participarão de atividades com Tiago Aquino, o Professor Paçoca (oficina “Jogos e brincadeiras na educação infantil).

A programação conta ainda com o pesquisador Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”, Alexandre André dos Santos, que ministrará a oficina “Indicadores educacionais para a gestão de excelência”. Já o professor espanhol Eladio Sebastian Heredero partilhará importantes saberes sobre educação inclusiva por meio da oficina “A sala de aula inclusiva: estratégias pedagógicas”.

Quem encerrará o Congresso Internacional da Educação será o humorista Diogo Almeida, com o stand up comedy “Vida de Professor”. Ele promete levar para o palco, de maneira diferenciada, a rotina dos profissionais da educação. O espetáculo tem divertido plateias de todo o Brasil .

Diogo Almeida coleciona mais de 10 milhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais e quase 220 mil seguidores no Facebook. Com uma hora e vinte minutos de duração, o stand up é diversão certa. Os tipos de professor, de aluno, as atividades extraclasse, a relação entre direção, pais e professores, o cotidiano nas escolas. Tudo isso sob a ótica leve e descontraída do artista e também professor que há cinco anos vive de perto a realidade das salas de aula.

“Preparamos uma programação recheada de conteúdo e informação que de fato proporcionarão a atualização profissional dos nossos educadores. Outras oficinas serão confirmadas nos próximos dias”, finalizou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do Arranjo.

Organização

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).