Coluna do Zappa 20 de Abril

Persona

“Eu não vou saber me acostumar

Sem sua mão pra me acalmar

Sem seu olhar pra me entender

Sem seu carinho, amor, sem você.

(Roberto Carlos)

Parabéns para Álvaro Stipp, Caroline Maria Sales Ferraz e Felipe Ferrari Gallo

O futuro Posto Liberdade vem ganhando forma e cores da bandeira Petrobrás, adiantando que a Sergipe com Goiás será um ponto de referência no quesito combustível e conveniência cheia de ‘mania’. Francisco Pignatari ainda não fala em data de inauguração.

A nutricionista Elaine Fefin volta para a sala gourmet do Laranjão neste 24 para falar dos benefícios da ‘alimentação anti-inflamatória’. Inscreva-se para participar.

Aa presidente da Apae, Márcia Gianoti, confirmou o Feirão de Móveis (novos e usados) junto com o brechó de roupas, utensílios e decoração para os dias 4 e 5 de maios. Doações pelo 34228484.

Zezé di Camargo e Luciano fazem show hoje no Centro de Eventos Ilha do Pescador. Showzaço trazido por Marcinho Costa, Juliana Balbi e Danilo Giamatei.

Bruna Martins, Michael e Vanilda Cardi passaram a oferecer novos serviços dentro do Viva Restaurante deles: agora também para festas fechadas de confraternização e afins.

No ar

A TV e Rádio Unifev juntarão convidados na próxima terça para mostrar um novo ciclo de suas programações e os últimos investimentos feitos. O encontro será na Buffet Dalu com um café da manhã a partir das 8h30.

Loira e Rússia

Em sua série de ações para a Copa do Mundo Fifa da Rússia 2018, a Budweiser lançou a promoção “Você com Bud na Rússia”, que premiará dois consumidores e acompanhantes para uma viagem ao país-sede do mundial, ingressos para o jogo entre Brasil e Sérvia e convites para as festas da marca, além de passeios turísticos pela Rússia.

Top de linha

O 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, em julho, aqui na Votuporanga, terá a participação do Dr. Clóvis de Barros Filho, jornalista, livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo além de coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Isso para encurtar o currículo do homem e até mesmo da programação repleta de autoridades.

Leque fechado

Votuporanga começa sua Campanha de Vacinação Contra a Gripe na próxima semana. Como sempre sobram doses, a secretaria bem que poderia abrir mais esse leque limitador do público alvo, quebrando o protocolo, logo de cara

Vai que é sua

O Villa Bistrô continua envolvendo seus clientes com promoções saborosas no bolso ou no paladar. É o aniversário do restaurante que pede check-in no face ou estores no insta para participar.

Olha o Pastel

Neste dia 27, uma nova oportunidade de você vestir a camisa do Recanto Tia Marlene prestigiando sua Noite do Pastel, no salão da “Senhor Bom Jesus” e com combo antecipado valendo R$12. Chumbinho Pasteis tá no meio e os colaboradores com convites na mão.

Feriado liberado

Muito correta e sensata a atitude da Associação Comercial de Votuporanga em reagendar a palestra do Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, que estaria neste domingo, às 9 horas da matina, fazendo palestra na cidade. Com o feriadão de sábado, choveram pedidos para esse ajuste, o que a ACV fez para que as histórias do homem pudessem ser conhecidas numa próxima oportunidade, sem o prejuízo deste final de semana em família. Numa dessas, feriado liberado e desejos de diversão.

É o cara

O cantor Roberto Carlos, que ontem completou 77 aninhos pelas estradas de Santos, nos lençóis macios, e de uma paixão arrebatadora pelas lindas que passaram pela sua vida, a começar pela mãe Laura, estará de volta a São José do Rio Preto. A cidade está no roteiro da turnê nacional para um show no Centro Regional de Eventos, no dia 26 de maio.

Dupla campeã

Hoje e amanhã o Vila Dionísio e o Iguatemi Rio Preto serão um só em um evento onde o primeiro leva para o segundo, suas coxinhas famosíssimas e de variados sabores, as cervejas artesanais e muito rock’n’roll. Entrada gratuita em frente ao Deck da Figueira.