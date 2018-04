Ecotudo em Ação será realizado na Vila Carvalho

Serviço irá recolher todo tipo de lixo e entulho das residências em Simonsen e Vila Carvalho

Em decorrência dos bons resultados de 2017, a Saev Ambiental repetirá a coleta na Vila Carvalho e Simonsen com o Ecotudo em Ação. O mutirão passará no distrito de Simonsen no dia 3 de maio e na Vila Carvalho no dia 10 de maio, sempre das 7h às 11h. As demais regiões de Votuporanga receberão o Cidade Limpa, de 14 a 25 de maio, com coleta em todos bairros.

O trabalho também conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, Coopervinte e da Converd. As equipes vão apanhar todo tipo de material que o munícipe não quiser mais, como lixos orgânicos e recicláveis, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, colchões, restos de madeiras (tábuas, portas), eletrodomésticos, além de entulhos e restos de jardinagem e galhos de podas das árvores. Basta colocar na calçada no dia anterior à coleta.

O Ecotudo em Ação é um projeto de cooperação entre o poder público e os habitantes com objetivo de criar mais uma opção para os moradores fazerem o descarte correto de todos os tipos de lixo e colaborar também com a saúde pública. Pela primeira vez, ações como o Ecotudo em Ação e o Cidade Limpa serão feitas de forma consecutiva em dois anos seguidos. Em 2017, a ação recolheu o lixo de 380 residências em Simonsen e de 90 residências na Vila Carvalho. Foram recolhidos 4 caminhões de lixo reciclável, 3,5 toneladas de lixo orgânico, 27m³ de entulho de construção e 21m³ de restos de podas e jardins em 2 dias de projeto