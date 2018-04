Emerson Pereira solicita brinquedos com acessibilidade

Ele apresentou indicação para que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, instale os brinquedos nas praças e no Parque da Cultura

O vereador Emerson Pereira apresentou indicação na última sessão da Câmara (16/04), para que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, promova a instalação de brinquedos com acessibilidade para crianças com necessidades especiais junto aos playgrounds já instalados nas praças do município, principalmente no Parque da Cultura.

“Cabe ao poder público municipal promover medidas que visem incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população, principalmente nos bairros periféricos, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo”, disse.

Segundo o vereador, a instalação de brinquedos adaptados em áreas públicas para crianças portadoras de necessidades especiais tem como objetivo promover a inclusão social. “Em nosso município não existe esse tipo de estrutura, e devemos cumprir a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 7.853 de 1989, que estabelece que toda criança portadora de deficiência deve conviver com dignidade, respeito, tendo direito ao lazer, cultura, e liberdade com seus familiares e na comunidade onde vive”, destacou.