Ex-diretor do CR e funcionários são denunciados

O diretor afastado do CR de Araçatuba e mais nove pessoas foram denunciados no caso de transferência de presos

O diretor afastado do CR (Centro de Ressocialização) de Araçatuba e mais nove pessoas foram denunciados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na ação que investiga suposta fraude na transferência de presos para a unidade prisional, considerada modelo no Estado de São Paulo.

São 14 denúncias pelo crime de corrupção passiva, dez por corrupção ativa, dois de falsidade ideológica, um de advocacia administrativa, um de violação do sigilo funcional, um de falsificação de documento público, um de uso de documento público, um de favorecimento pessoal, dois de associação ao tráfico e um por tráfico de drogas.

Além do ex-diretor do presídio, outras três pessoas tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos na semana passada, durante a operação Fura-fila.

Uma delas é uma advogada que foi presa em São José do Rio Preto, acusada de se envolver amorosamente com o ex-diretor para facilitar a transferência de presos para o CR de Araçatuba.

MAIS MULHERES

Chama a atenção que outras cinco mulheres foram denunciadas. Elas seriam familiares ou teriam algum envolvimento com presos que teriam se beneficiado com o esquema de facilitação de transferências.

Outro denunciado que aparece apenas agora é um agente de segurança penitenciária que trabalha na unidade. Segundo o que foi apurado pela reportagem, ele teria algum tipo de relação com o agente de segurança penitenciária aposentado, preso acusado de ser o responsável pela venda de transferências. Não foi informado se ele continua trabalhando ou foi afastado das funções.

Conforme informado pelo promotor de Justiça Marcelo Sorrentino Neira durante entrevista coletiva logo após os cumprimentos dos mandados na operação, os valores cobrados por essas transferências variavam de R$ 5 mil a R$ 10 mil.