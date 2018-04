FEV viabiliza equipamento de alta tecnologia para UTI Neonatal da Santa Casa

Assinatura do contrato para aquisição do respirador artificial (Babylog) foi realizada na sede do Rotary Club Votuporanga, na presença de autoridades

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) viabilizou um respirador artificial para recém-nascidos (Babylog) à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal da Santa Casa, por meio da assinatura de um contrato em regime de comodato, na noite da última terça-feira (dia 17). O valor do equipamento, pleiteado pelo Rotary Club Votuporanga junto à FEV, é de R$ 165 mil.

A solenidade, realizada na sede do clube de serviço, contou com a presença da Diretoria Executiva da FEV, representada pelo Diretor-Presidente, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos; pelo Vice-Presidente, Antonio Carlos Frederico; e pelo Diretor 1º Tesoureiro, Paulo Roberto Albertoni; além do Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; o coordenador do curso de Medicina da Instituição, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes; o Provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana; a médica neonatologista Lara Galvani Greghi; o presidente do Rotary Club Votuporanga, Aires Fernando Cruz Francelino; o vereador Daniel David; e demais autoridades municipais.

Abrindo os discursos, o presidente do Rotary enfatizou a dedicação do clube de serviço, principalmente, a do companheiro Antonio Carlos Frederico, que também é Vice-Presidente da FEV e trouxe o projeto para o conhecimento da Diretoria. “Temos o privilégio de ter em nossa cidade a UNIFEV. Quando levamos o pedido até o Dr. Celso, conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E assim, no decorrer das tratativas, fomos surpreendidos com a disposição da Instituição em abraçar a causa”.

Em sua fala, o Reitor citou os três pilares fundamentais nos quais a Instituição está alicerçada: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. “Por meio do pilar Ensino, forma-se um cidadão preocupado em transformar a comunidade ao seu entorno. Com a Pesquisa, descobre-se novos processos em prol da sociedade e, por fim, pela Extensão, desenvolvemos projetos que viabilizam todas essas melhorias. Assim, o Babylog, certamente, possibilitará salvar muitas vidas”.

Em seguida, representando a Câmara de Vereadores, Daniel David agradeceu o empenho dos envolvidos na aquisição do aparelho. “A UNIFEV, juntamente com os clubes de serviço, tem feito a diferença para Votuporanga. Quero parabenizar a Diretoria Executiva da Fundação. Ela foi essencial na concretização desse sonho!”, falou.

De acordo com Dr. Celso, a conquista beneficiará a UTI do Hospital e, consequentemente, toda a comunidade. “A FEV é uma entidade sem fins lucrativos, administrada por representantes da sociedade que querem o melhor para Votuporanga e região. Sentimos um imenso orgulho por viabilizar projetos assim, que são inteiramente voltados à população e possuem um viés socialmente responsável”, destacou.