Homem é flagrado com 362 quilos de fogos de artifício

Um homem foi flagrado transportando uma grande quantidade de fogos de artifício no final da manhã da última quinta-feira, 19, no quilômetro 586 da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Jales.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante a operação Produtos Perigosos, realizada na rodovia, uma Fiorino foi abordada. No interior do veículo a polícia localizou os 362 quilos de fogos de artifício.

Ele não possuía curso e autorização do Exército para transporte dos fogos de artifício, como preconiza a legislação.