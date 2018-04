IFSP recebe repasse para extensão de projeto

Repasse será feito pela Associação dos Amigos do Município de Fernandópolis-SP

No último dia 10 de abril, ocorreu, na sede do Lions “Cidade Progresso” no município de Fernandópolis – SP, a cerimônia de entrega simbólica do cheque de 9 mil reais da Associação dos Amigos do Município de Fernandópolis (AAMFER) ao Instituto Federal – Câmpus Votuporanga para a execução do projeto de pesquisa e extensão que objetiva a construção de protótipos de cadeiras de rodas motorizadas. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Instituto Federal de São Paulo e a Organização Social de Saúde que administra a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, unidade de Fernandópolis. Como se trata de um acordo de cooperação técnica, não há transferência de recursos financeiros entre as partes, motivo pelo qual a AAMFER adquirirá todos os materiais permanentes e de consumo necessários à execução do projeto e fará a doação ao Câmpus Votuporanga, seguindo rigorosamente os termos legais. Na cerimônia, estavam presentes o Presidente da AAMFER, Dr. Fernando Lyra, o Diretor-Geral do Instituto Federal – Câmpus Votuporanga, Prof. Dr. Marcos Amorielle Furini, e os integrantes do grupo de pesquisa e extensão, Prof. Dr. Carlos Eduardo Maia de Oliveira (coordenador e idealizador do projeto), Prof. Dr. Osvandre Alves Martins, Prof. Me. Juan Paulo Robles Balestero e o Técnico em Informática Carlos Eduardo Alves Silva. O projeto visa a construir protótipos de cadeiras de rodas motorizadas leves, baratas, práticas e de fácil manutenção, reunindo os conhecimentos técnicos dos servidores do IFSP e dos profissionais que trabalham no Lucy Montoro. As cadeiras serão destinadas aos usuários da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, unidade de Fernandópolis, sobretudo aos pacientes de baixa renda. A unidade de Fernandópolis atende a pacientes de mais de 50 cidades da região, incluindo Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, dentre outras.