Menor é apreendido por tráfico em Cardoso

Ele foi apreendido com porções de maconha e cocaína

Um menor foi apreendido por tráfico de drogas na última terça-feira, 17, na Rua Francisco Biage, em Cardoso.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela cidade a equipe avistou dois homens tentando fugir para dentro de uma casa arremessando uma sacola ao solo.

Os dois foram abordados pela polícia, sendo que com o maior de idade nada foi encontrando, em seguida, ao ser verificado a sacola a PM encontrou pedaços de maconha.

Na residência do adolescente, foi localizada no quintal uma sacola plástica, que estava enterrada nos fundos da casa, contendo porções de maconha e cocaína.

A droga foi apreendida pela polícia e os dois foram apreendidos.